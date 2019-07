Cusinato portabandiera degli Azzurri

NAPOLI, 3 LUG - Sarà Ilaria Cusinato, punta di diamante della nazionale di nuoto, la portabandiera della delegazione italiana che sfilerà questa sera allo Stadio San Paolo per la Cerimonia di apertura della 30/a SummerUniversiade. "Sono onorata di essere stata scelta come portabandiera, non me l'aspettavo e sicuramente sarà un'emozione unica - spiega la Cusinato - Faccio un in bocca al lupo a tutti gli atleti che gareggeranno qui all'Universiade di Napoli e speriamo che, come azzurri, faremo bella figura". 20 anni, argento agli Europei di Glasgow nei 200 e 400 misti, la nuotatrice veneta è tra le atlete italiane più attese all'Universiade Napoli 2019. Già detentrice del record italiano nei 200 misti, Cusinato, anche in preparazione dei Mondiali di nuoto previsti a luglio di Gwangju, concorrerà nei 200 e 400 misti e nei 400 farfalla. L'azzurra guiderà la delegazione azzurra composta da 415 persone di cui 303 atleti che gareggeranno nelle 18 discipline rappresentate ai Giochi.