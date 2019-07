Maxi multa e stop patente a Marcelo

ROMA, 3 LUG - Rifiuta l'alcol test e paga la multa. Disavventura per Marcelo in Brasile, dove il campione del Real Madrid sta trascorrendo le vacanze prima di raggiungere la squadra madrilena per il ritiro estivo. Secondo la stampa brasiliana, Marcelo fermato per un controllo in auto avrebbe pagato la sanzione (675 euro) rifiutandosi però di sottoporsi all'etilometro. Oltre alla multa patente ritirata, non potrà guidare per un anno in Brasile. Continua dunque il periodo poco felice per il 31enne calciatore, a sorpresa escluso dalla nazionale brasiliana impegnata nella Copa America. Il calciatore era stato fermato da una pattuglia della polizia mentre si trovava alla guida della sua macchina nei pressi di Rio De Janeiro, nella notte fra lunedì e martedì; dopo il controllo documenti, gli agenti hanno chiesto al campione di sottoporsi al test dell'etilometro, ma lui non ha voluto saperne e pur di sottrarsi al controllo ha accettato di pagare la maximulta prevista in questi casi.