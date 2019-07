Genoa, visite mediche per Barreca

GENOVA, 3 LUG - Visite mediche questa mattina per l'esterno Antonio Barreca che arriva al Genoa in prestito con diritto di riscatto. Già inseguito a lungo a gennaio scorso l'ex giocatore del Torino, 24 anni, è reduce da una stagione poco brillante divisa tra i francesi del Monaco e gli inglesi del Newcastle. Barreca si va così ad aggiungere agli altri acquisti già ufficializzati in questi primi giorni di mercato: Pinamonti, Jaroszynski, Zapata e Gumus.