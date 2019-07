Golf, Solheim Cup, i dubbi di Inkster

ROMA, 03 LUG - Mai come questa volta le scelte di Juli Inkster - la prima golfista a capitanare per la terza volta nella storia gli Stati Uniti alla Solheim Cup, la Ryder al femminile in programma dal 13 al 15 settembre 2019 - potrebbero essere così difficili. Alla ricerca del 3/o successo di fila, la 59enne di Santa Cruz deve fare i conti con un organico davvero ridotto. Michelle Wie non sarà della partita per via dei continui infortuni che la terranno fuori a lungo. Brittany Lincicome presto diventerà mamma. Mentre Stacy Lewis e Gerina Piller hanno partorito da poco e non potranno essere al 100%. Angela Stanford non ha ancora raggiunto la qualificazione. Eppure la Inkster non si dà per vinta. "Ho l'imbarazzo della scelta -dice- devo solo pensare a chi sarà in grado di gestire la pressione in sfide così importanti". A oggi le player sicure del posto sembrano essere, classifiche alla mano, Lexi Thompson, Danielle Kang, Nelly Korda, Jessica Korda, Lizette Salas, Megan Khang, Marina Alex e Brittany Altomare.