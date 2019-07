Golf, Masters, c'è posta per Woods

ROMA, 03 LUG - Nella cassetta della posta non una raccomandata qualunque, neanche una bolletta da pagare. Ma un trofeo atteso per quattordici anni, quello relativo alla quinta impresa Masters. Sorpresa speciale per Tiger Woods che, ad Augusta, è tornato a vincere un Major undici anni dopo l'ultima volta, tornando ad indossare la "Green Jacket", la giacca più ambita dai giocatori di golf. Via la polvere e spazio per il nuovo trofeo, arrivato direttamente dall'Augusta National, il club del Masters. "E' arrivato a casa - la gioia di Woods su twitter - direttamente per posta. Penso di potergli trovare un posto nella libreria. Grazie ai miei amici del Masters".