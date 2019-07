Mondiali donne: Stati Uniti in finale

ROMA, 2 LUG - Gli Stati Uniti hanno battuto 2-1 l'Inghilterra nella prima semifinale del Mondiale femminile di calcio, giocata a Lione. Per il secondo posto in finale domani si affrontano Olanda e Svezia, sempre a Lione. Tutte nel primo tempo le reti. Hanno aperto le marcature gli Usa con Christen Press al 10', con un preciso colpo di testa. Pareggio inglese al 19' di Ellen White, alla sesta rete nel torneo. Al 31' Alex Morgan ha riportato avanti le campionesse del mondo in carica, ancora di testa. Nella ripresa Var protagonista. Prima ha annullato il 2-2, realizzato ancora dalla White, purtroppo per lei in fuorigioco. Poi ha concesso un rigore all'Inghilterra, ma Houghton si è fatta parare il tiro da Naehr.