Universiadi:4 tedofori porteranno torcia

NAPOLI, 2 LUG - Quattro tedofori introdurranno la fiaccola delle Universiadi all'interno dello stadio San Paolo di Napoli, in occasione della cerimonia d'apertura dei Giochi in programma domani sera. Tre sono stati rivelati nel corso della presentazione dello show da Marco Balich: sono l'olimpionico del judo, Pino Maddaloni, l'apneista Maria Felicia Carraturo e lo schermidore Diego Occhiuzzi. Riserbo sul nome del quarto tedoforo che potrebbe uscire da una rosa di papabili che comprende la campionessa di salto in alto Sara Simeoni, il presidente della Fisu Oleg Matytsin e un calciatore del Napoli: in tal caso il nome più gettonato è quello di Lorenzo Insigne.