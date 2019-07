Ciclismo: Giro Rosa, saranno 144 al via

ROMA, 2 LUG - Saranno 144 le atlete al via del Giro Rosa Iccrea di ciclismo, la gara di Giuseppe Rivolta, che scatterà venerdì da Castellania, il paese di Fausto Coppi di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Si tratta di atlete che appartengono alle migliori 24 squadre, 7 le formazioni italiane. Sono Valcar-Cylance Cycling, Alè-Cipollini, Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano, Team Servetto-Piumate-Beltrami TSA, BePink, Eurotarget-Bianchi-Vittoria e Gs Top Girls-Fassa Bortolo. Quattro i team olandesi: Boels-Dolmans Cycling Team, CCC-Liv, Team Sunweb e Parkhotel Valkenburg. Due le squadre tedesche: Canyon/Sram Racing e WNT-Rotor Pro Cycling Team. Due spagnole: Movistar Team Women e Bizkaia-Durango. Due danesi: Team Virtu Cycling e Bigla. Al via anche l'australiana Mitchelton-Scott, la statunitense Trek-Segafredo, la francese FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, la slovena BTC City Ljubljana, la russa Cogeas-Mettler Look Pro Cycling Team, la belga Lotto-Soudal Ladies e l'albanese Conceria Zabri-Fanini.