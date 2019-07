ROMA, 2 LUG - Matteo Berrettini si è qualificato per il secondo turno di Wimbledon. Il 23enne romano, n.20 Atp, ha sconfitto al debutto lo sloveno Aljaz Bedene, n.85 del ranking, in quattro set, col punteggio di 3-6 6-3 6-2 7-6, in poco meno di 3 ore.