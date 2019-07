Serbia: Tumbakovic ct, obiettivo Euro'20

BELGRADO, 2 LUG - La qualificazione agli Europei di calcio del prossimo anno è l'obiettivo principale del nuovo allenatore della Nazionale serba, Ljubisa Tumbakovic. Nella sua prima conferenza stampa, il nuovo ct ha detto di voler fare di tutto per garantire la partecipazione della Serbia a Euro 2020. "E' chiaro che non dipende tutto da noi, e dal gioco, ci sono altri fattori, compresa la fortuna", ha detto Tumbakovic, che ha firmato un contratto di due anni e mezzo con la Federcalcio serba (Fss) per la panchina della Nazionale, dove ha preso il posto di Mladen Krstajic. Il mese scorso Ljubisa Tumbakovic era stato esonerato dalla guida della Nazionale montenegrina per essersi rifiutato di affrontare a Podgorica la rappresentativa del Kosovo, del quale la Serbia non riconosce l'indipendenza. Oggi in conferenza stampa ha ribadito la validità di tale sua decisione. "Il tempo mostrerà se ho avuto ragione", ha detto.