Rabio "Sarri ottima decisione del club"

TORINO, 2 LUG - "Sarri è stata un'ottima decisione per il futuro della Juventus. Andremo d'amore e d'accordo". Inizia con l'attestato di stima nei confronti del suo nuovo allenatore l'avventura di Adrien Rabiot alla Juventus. "Non ho ancora parlato con lui ma sono a sua disposizione - ha dichiarato il centrocampista bianconero -. La mia posizione preferita è mezz'ala sinistra, ma posso giocare anche a due. Mi adatto, ma nel caso di centrocampo a tre quella è la mia posizione preferita. Il mio numero? Il 25, come sempre".