Universiadi:Ghirelli, fiducia in azzurri

ROMA, 2 LUG - "Ormai ci siamo, mancano poche ore. Sarà il campo a parlare ma io sono fiducioso, lo sono da sempre. L'ho visto negli occhi da tigre dei ragazzi e dei tecnici. Forza Italia, forza azzurrini". Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, non nasconde il suo entusiasmo per l'esperienza che vivono i ragazzi al Villaggio universitario. "Rimarrà nei loro cuori e lo potranno raccontare ai propri figli e/o amici" aggiunge. La Nazionale Universitaria allenata da Daniele Arrigoni stasera affronterà il Messico all'Arechi di Salerno (ore 21). Ghirelli non ha fatto mai mancare il suo sostegno e il suo tifo e stasera sarà allo stadio: è arrivato in tarda mattinata per incontrare la squadra a Fisciano, sede del campus universitario.