Juve: Rabiot, concentrati su tutto

TORINO, 2 LUG - "La Juve arriva spesso in fondo alla Champions, è sicuramente un gradino sopra il PSG: mi ha ispirato molto". Questo il punto di vista di Adrien Rabiot sul suo addio al Paris Saint Germain e sul passaggio alla Juventus, "un grande club, molto prestigioso - ha aggiunto -, che ha grande esperienza a livello europeo. Vincere la Champions? Non è una cosa che arriva dall'oggi al domani, bisogna accumulare esperienza di stagione in stagione. La Champions è un obiettivo importante, ma non saremo concentrati solo su quello".