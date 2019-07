Inter: domani visite mediche per Sensi

MILANO, 1 LUG - Stefano Sensi è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il 23enne centrocampista è arrivato in serata a Milano, dove domattina verrà sottoposto alle visite mediche di rito: poi, la firma e l'ufficialità del trasferimento. Sensi dovrebbe approdare in nerazzurro dal Sassuolo con un prestito di 5 milioni e riscatto fissato a circa 20, mentre l'Inter ha ceduto ai neroverdi Sala per 5 milioni.