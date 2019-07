Passi avanti fra Lega di A e MediaPro

MILANO, 1 LUG - Passi avanti nella trattativa fra Lega Serie A e MediaPro, che ha proposto una partnership tecnica per la realizzazione del canale della Lega per il triennio 2021/24. Il tema è stato discusso nell'assemblea dei club, convocata nuovamente per lunedì prossimo alle 14, per una delibera sull'offerta che il colosso multimediale spagnolo-cinese definirà nei prossimi giorni. Secondo quanto filtra dal riserbo che avvolge l'affare, la proposta potrebbe sfiorare 1,3 miliardi a stagione. Il 29 o il 30 luglio, alle 19, negli studi di Sky, prenderà forma il calendario della prossima Serie A. L'ad Luigi De Siervo ha annunciato che la settimana prossima volerà a New York per incontrare personale e valutare sedi per aprire il primo ufficio all'estero, composto da tre persone. Infine, in estate si disputerà la prima La Liga-Serie A Cup, che ogni anno vedrà affrontarsi in una doppia sfida una squadra spagnola e una italiana: quest'anno Napoli e Barcellona, andata il 7 agosto a Miami e ritorno 10 ad Ann Arbor.