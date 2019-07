Kovavic addio Real, giocherà nel Chelsea

ROMA, 1 LUG - Il Real Madrid ha appena rilasciato una dichiarazione ufficiale che annuncia il trasferimento di Mateo Kovacic al Chelsea: il club londinese lo aveva fatto già ieri, sbagliando però i tempi, perché il centrocampista non aveva ancora firmato con i 'Blues'. Oggi la firma e l'ufficialità da parte del club 'blanco', che intascherà circa 45 milioni per il cartellino di un giocatore che non rientra nei piani dell'allenatore Zinedine Zidane. Kovavic, che vanta anche un passato nelle file dell'Inter, ha firmato per le prossime 5 stagioni.