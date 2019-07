Wimbledon: Arnaboldi ko con Karlovic

ROMA, 1 LUG - Andrea Arnaboldi non è riuscito a superare l'ostacolo del 40enne Ivo Karlovic, al primo turno di Wimbledon. Il tennista croato ha vinto in tre set (6-4, 6-4, 7-6) in un'ora e 41 minuti di gioco. Il 31enne mancino di Cantù, numero 219 Atp, è stato piegato soprattutto dal devastante servizio di Karlovic, numero 80 del mondo, autore di 21 ace dall'alto dei suoi 211 centimetri d'altezza.