Barca: Denis Suarez trasferito al Celta

ROMA, 1 LUG - Il Barcellona e il Celta Vigo hanno appena raggiunto l'accordo per il trasferimento del centrocampista Denis Suarez dalla Catalogna alla Galizia. Al club blaugrana, come rivela il Mundo Deportivo, vanno 12,9 milioni, più bonus. Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale. Suarez, negli ultimi sei mesi, ha militato nell'Arsenal, dove il Barcellona lo aveva 'parcheggiato' in prestito. Il Barcellona, con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, ha ringraziato e augurato buon lavoro al giocatore.