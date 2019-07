Justin Rose, un olimpionico per l'Open

ROMA, 1 LUG - Un campione olimpico per l'Open d'Italia 2019. Justin Rose, medaglia d'oro ai Giochi di Rio 2016, sarà uno dei top player della 76/a edizione della massima competizione nazionale di golf, che andrà in scena a Roma dal 10 al 13 ottobre 2019. L'ex numero uno al mondo - ora quarto nel world ranking - torna all'Olgiata GC 17 anni dopo l'ultima volta per inseguire il terzo titolo in carriera nelle Rolex Series - dopo la doppietta nel Turkish Airlines 2017 e 2018 - e arricchire il suo straordinario palmares di un nuovo successo. "Questo è un torneo speciale - le dichiarazioni del campione britannico - tra i migliori del circuito europeo, che si giocherà nella Città Eterna teatro, nel 2022, della Ryder Cup. Sono entusiasta di tornare in Italia e in particolare a Roma, una delle città più iconiche al mondo".