Presentate Universiadi, senza sindaco

NAPOLI, 1 LUG - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, non partecipa alla conferenza stampa di presentazione delle Universiadi 2019 in corso alla Mostra d'Oltremare. Il sindaco ha deciso di non prendere parte perché - si spiega - l'organizzazione non ha previsto il suo intervento al tavolo dove a parlare saranno soltanto il presidente della Fisu, Oleg Matytsin, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Dallo staff del Comune di Napoli fanno sapere che il sindaco ha deciso di non partecipare perché "è stato impedito alla città di svolgere un intervento di benvenuto. E' un'inaccettabile azione di censura". De Magistris ha convocato per domani una propria conferenza stampa alle ore 12.30.