Inter: visite mediche per Lazaro

MILANO, 01 LUG - Giornata di visite mediche per Valentino Lazaro, pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il 23enne esterno austriaco è infatti sbarcato ieri sera a Milano e sta svolgendo i controlli medici di rito prima della firma con il club nerazzurro. Lazaro arriva dall'Hertha Berlino per 22 milioni più bonus: nella scorsa stagione in Bundesliga ha collezionato 31 presenze, segnato tre gol e servito sette assist.