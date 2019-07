Spinazzola saluta la Juve

TORINO, 1 LUG - "Grazie per avermi fatto vivere una stagione incredibile. Per avermi reso parte di una grande famiglia. Lascio qui un pezzo di me. Porterò con me un pezzo di tutti voi". Leonardo Spinazzola saluta così, su Instagram, la Juventus, che lo ha ceduto alla Roma a fronte di un corrispettivo di 29.5 milioni di euro pagabili in tre esercizi. L'operazione ha generato un effetto economico positivo di circa 26,6 milioni per le casse bianconere. "Ringraziamo Leonardo, e gli auguriamo ogni bene per il proseguimento della sua carriera", è il saluto della Juventus al calciatore.