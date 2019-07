Malagò, Coni impegnato con Universiadi

ROMA, 1 LUG - "Il Coni indifferente alle Universiadi come dice il governatore della Campania Vincenzo De Luca ? non faccio polemica". Il numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò intervenuto oggi a Radio anch'io sport risponde senza alzare i toni. "De Luca è stato bravissimo a sostenere con forza e energia queste universiadi, lui sa benissimo che sono stato abbastanza importante nel dare delle garanzie in sede internazionale sull'evento". Malagò poi ricorda che "un giorno nel governo si è deciso che fossero gli enti locali a gestire e seguire tutto questo, e noi come Coni abbiamo fortissimamente coinvolto le federazioni. Quel che conta è che il disastro infrastrutturale epocale della Campania è stato superato, molte discipline non si potevano più portare avanti ora invece sì. E domani sarà una grande festa dello sport".