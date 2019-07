Malagò "Coni molto stimato all'estero"

ROMA, 1 LUG - I nomi "che ho letto" dei possibili componenti del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali del 2026 "sono completamente privi di certezza". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò . Malagò ha aggiunto che, a suo parere, "l'amministratore delegato dovrà essere condiviso da enti locali e governo. Per ciò che riguarda il mio ruolo, è quello istituzionale nei confronti dell'ambito internazionale e del Cio. Se c'è una cosa che ci vuole, è sapere chi c'è come interfaccia nei prossimi anni. Il Cio vuole una certezza continuativa nell'ambito dello sport e di chi lo rappresenta". I rapporti con il governo, ha proseguito Malagò, "sono molto buoni, specie dopo la vittoria della candidatura olimpica, adesso bisogna mettere nero su bianco il perimetro del nostro ruolo. Una delle poche cose molto stimate dell'Italia all'estero è proprio il Coni, non avrebbe senso degradarlo o non riconoscerne il ruolo".