Agente Higuain "In Italia solo la Juve"

ROMA, 30 GIU - "Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati. Buona domenica a tutti". Così, via Twitter, il fratello agente di Gonzalo Higuain, Nicola, commenta indirettamente le voci che vorrebbero il 'Pipita' in uscita dal club bianconero e nel mirino di altri club, tra cui la Roma.