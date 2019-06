F1: Leclerc "In attesa,finora solo fake"

ROMA, 30 GIU - "Sono ancora in attesa del verdetto, ma sono contento della mia giornata". Così Charles Leclerc, uscendo dal pullman che ospita i piloti del team Ferrari. Parlando a Sky Sport, il monegasco commenta la fake news che parlava di una sua vittoria, a causa della penalizzazione dei commissari della Fia che, in realtà, ancora non hanno emesso alcun verdetto. "L'ho ricevuta pure io, ovviamente", ha tagliato corto Leclerc.