Vela: Alinghi è campione del mondo GC32

ROMA, 30 GIU - Alinghi, il team di Ernesto Bertarelli già vincitore di due edizioni dell'America's Cup (nel 2003 ad Auckland in Nuova Zelanda e nel 2007 a Valencia in Spagna), si è laureato oggi, a Lagos (Portogallo), campione del mondo della classe GC32, i catamarani volanti che prendono parte al circuito internazionale del GC32 Racing Tour. All'evento hanno partecipato 10 team di levatura mondiale, provenienti da 7 nazioni. "Sono fiero del mio team - ha dichiarato, al termine dell'evento, il patron Ernesto Bertarelli -: tutti hanno lavorato al massimo con professionalità e sacrificio. Un ringraziamento particolare va al direttore del team e alla nostra squadra di tecnici a terra, sempre pronti a offrire all'equipaggio l'assistenza necessaria". Nei quattro giorni dell'evento, Alinghi ha disputato 18 regate, vincendone 8 e salendo sul podio per altre quattro volte, totalizzando 57 punti e aggiudicandosi il titolo mondiale. Al secondo posto Team Tilt, campione del mondo 2018 e al terzo Ineos Rebels UK, timonato da Ainslie.