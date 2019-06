F1: Binotto, fiducia nel giudici

ROMA, 30 GIU - "Rabbia non ce n'è, siamo fiduciosi nei giudici. La situazione e gli elementi sono chiari, limpidi. Mi dispiace che Leclerc non sia stato festeggiato come vincitore. Per il momento i regolamenti sono questi, ci sono tutti gli elementi per una decisione semplice: possiamo solo aspettare. Rispettiamo, in ogni caso, la decisione dei giudici". Così Mattia Bonotto, team principal della Ferrari, commenta a Sky Sport il Gp d'Austria, vinto da Max Verstappen e con Charlec Leclerc secondo.