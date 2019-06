F1: Leclerc, sorpasso non sportivo

ROMA, 30 GIU - "Aveva fatto un tentativo nella stessa curva il giro prima, mi aveva lasciato spazio, nel secondo tentativo non mi è sembrato sportivo e non mi ha lasciato spazio. Sapevamo che dovevamo andare lunghi con le gomme, loro sono andati forte, ma l'approccio alla gara è stato giusto. Ora voglio sono andare a casa e aspettare il verdetto". Così Charles Leclerc, parlando a Sky Sport, dopo il Gp d'Austria, vinto da Max Verstappen, che è sotto investigazione per il sorpasso al ferrarista.