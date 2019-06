Juventus: visite mediche per Pellegrini

TORINO, 30 GIU - Visite mediche per Luca Pellegrini al JMedical. L'esterno romano è arrivato di buon'ora a Torino per i test fisici che precedono la firma con la Juventus, che lo ha prelevato dalla Roma in cambio di Spinazzola, che ha compiuto il percorso inverso. Nei piani della società bianconera il giovane calciatore sarà il vice di Alex Sandro sulla fascia sinistra.