Moto2, ad Assen vince Fernandez

ROMA, 30 GIU - Lo spagnolo Augusto Fernandez (Kalex) ha vinto il gran premio d'Olanda di motociclismo, classe Moto2, precedendo al traguardo di una gara combattuta e caratterizzata dalle cadute, Brad Binder (Ktm) e l'italiano Luca Marini (Kalex). Per Fernandez è il primo successo in carriera. , secondo e terzo rispettivamente. Alex Marquez al penultimo giro, quando era in testa alla gara, è stato colpito da Lorenzo Baldassarri durante un tentativo di sorpasso ed ha perso il comando della classifica generale. In testa alla classifica c'è ora Thomas Luthi (117 punti) che ha chiuso la gara al quarto posto.