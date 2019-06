Moto3: Olanda, vince Arbolino

ROMA, 30 GIU - La Moto3 ha aperto la giornata in pista ad Assen: trionfo di Tony Arbolino (Honda) davanti al compagno di squadra Lorenzo Dalla Porta e a Jakub Kornfeil (Ktm). Dopo 12 gare con le vittorie di 12 piloti diversi è la prima volta che un pilota festeggia il secondo successo in Moto3. Undicesimo posto per Romano Fenati, dodicesimo il leader della classifica Aron Canet (Ktm), che vede però ridurre il suo vantaggio su Della Porta a 7 punti.