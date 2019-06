Moto: Vinales il più veloce nel warm up

ROMA, 30 GIU - La domenica di gare ad Assen si apre con il miglior Maverick Viñales. Il pilota della Yamaha domina il Warm Up con il tempo di 1:33.677s. Alle sue spalle Andrea Dovizioso (Ducati Team) e al terzo posto il pilota in pole, Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT). Poi Marc Marquez (Repsol Honda), Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) e Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing). Valentino Rossi, 13/o, prova a recuperare dopo un sabato non facile.