ROMA, 30 GIU - Arriva un'altra sconfitta per gli azzurri al Nilson Nelson Gymnasium di Brasilia. Nella seconda gara della Pool 18 della Volleyball Nations League l'Italia cede 3-1 (25-27, 19-25, 25-21, 20-25) con la Francia e vede sfumare la possibilità di accedere alla Final Six di Chicago. Nel primo set i ragazzi del ct Blengini tengono testa agli avversari fino alla chiusura del parziale lottando punto a punto. Nella seconda frazione gli azzurri cedono all'allungo dei transalpini ma è pronta la reazione nel set successivo che viene conquistato dall'Italia. Vanno alla Francia il terzo e il quarto parziale, che annulla così le possibilità di accesso alle finali per la Nazionale azzurra. Nell'ultima partita di questa Volleyball Nations League gli azzurri sfideranno i padroni di casa del Brasile. (ANSA).