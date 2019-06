C.America: Uruguay ko,Perù in semifinale

ROMA, 29 GIU - Il Perù completa il quadro delle semifinaliste della Copa America. La squadra allenata da Ricardo Gareca, nel quarto di finale disputato sul terreno zuppo di pioggia di Salvador Bahia (Brasile), ha battuto l'Uruguay per 5-4. Ci sovo voluti calci di rigore per designare l'avversaria che, giovedì 4 luglio (alle 2,30 italiane), contenderà al Cile l'accesso alla finale del torneo. Decisivo l'errore dal dischetto di Luis Suarez, centravanti del Barcellona, che si è fatto intercettare la conclusione dal portiere Gallese. A seguire, Cavani, Stuani, Bentancur e Torreira hanno fatto centro; peruviani infallibili, nelle conclusioni dal dischetto, con Guerrero, Ruidiaz, Yotun, Advincula e Flores. L'Uruguay ha protestato a lungo con l'arbitro brasiliano Wilton Sampaio Pereira, che gli ha annullato ben tre gol per fuorigioco (con la Var) realizzati da De Arrascaeta, Cavani e Suarez.