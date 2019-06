Bertolini "Ora serve il professionismo"

ROMA, 29 GIU - "Il calcio femminile da ora sarà diverso in Italia. Per chi ha compiti decisionali è arrivato il momento di prendere decisioni: queste ragazze si meritano il professionismo e opportunità diverse". Dopo il ko con l'Olanda la ct della azzurre Milena Bertolini ha ribadito l'urgenza di fare dei passi avanti nel riconoscimento del calcio femminile. "Le azzurre hanno giocato contro colleghe che hanno opportunità diverse - ha sottolineato Bertolini - le olandesi sono professioniste, è stata una partita non alla pari da questo punto di vista".