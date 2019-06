Mondiali:cooling break per Italia-Olanda

VALENCIENNES (FRANCIA), 29 GIU - "Cooling break" alla mezz'ora di Italia-Olanda, il quarto di finale che si sta giocando a Valenciennes fra Italia e Olanda con una temperatura di 33 gradi. La pausa di 3' di reidratazione, prevista dalla Fifa nei casi di partite con temperature molto elevate, si è resa necessaria ed è stata accolta con sollievo dalle giocatrici. L'Olanda aveva chiesto ufficialmente di non giocare alle 15 visto il caldo previsto in Francia, anche la ct azzurra Milena Bertolini sarebbe stata d'accordo. Sugli spalti, tinti quasi completamente di arancione per la vicinanza dell'Olanda (Valenciennes è quasi al confine con il Belgio), il pubblico della tribuna centrale investita dal sole ha preferito in gran parte abbandonare i seggiolini riparandosi sulle gradinate in piedi all'ombra. Sparuti i gruppi di italiani, con qualche bandiera e maglie azzurre, che fanno ogni tanto sentire la loro presenza alle ragazze in campo.