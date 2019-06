Basket: Eurodonne, Italia esame Slovenia

ROMA, 29 GIU - Dopo il successo all'esordio con la Turchia e la sconfitta con l'Ungheria, le azzurre del basket tornano in campo domani a Nis, in Serbia per affrontare la Slovenia: una sfida che vale il secondo posto del girone C degli europei, col primo posto già dell'Ungheria e la Turchia eliminata. In ogni caso l'Italia martedì 2 luglio giocherà alla Stark Arena di Belgrado lo spareggio per i quarti di finale contro una squadra del girone D. La Slovenia ha perso all'esordio con l'Ungheria e poi ha battuto in rimonta la Turchia, eliminandola. "Una partita vera e splendida - le parole del tecnico delle azzurre Crespi -. Una partita in punta di piedi: queste le fotografie dei nostri primi due giorni. Cancellare? No, le fotografie vanno tenute per capire come essere più ambiziose nella prossima e nuova partita. Approccio mentale ed emotivo che ci deve far da guida ai nostri sviluppi di basket".