Copa America: l'Argentina in semifinale

ROMA, 28 GIU - L'Argentina soffre, ma alla fine riesce a ottenere la qualificazione per le semifinali della Copa America. L'Albiceleste, sul terreno dello stadio Maracana di Rio de Janeiro, ha battuto 2-0 il Venezuela. La squadra di Lionel Scaloni, pur non potendo contare su un Messi al top, ha sbloccato il punteggio dopo 10', grazie a un geniale colpo di tacco dell'interista Lautaro Martinez. Nella ripresa sempre Lautaro ha scheggiato la traversa, sfiorando il raddoppio; il Venezuela ha cercato di organizzare qualcosa che somigliasse a un forcing, ma raramente si è reso pericoloso dalle parti di Armani. Nel momento di maggior pressione della squadra di Rafael Dudamel è arrivato il raddoppio argentino. Ci ha pensato Giovani Lo Celso, punto di forza del Betis Siviglia, a battere il portiere Farinez al 29'. L'Argentina si guadagna una semifinale stellare contro i padroni di casa del Brasile: appuntamento alle 2,30 di mercoledì 3 luglio per una sfida che può entrare nella storia, non solo della Copa America.