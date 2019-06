Ciclismo: Giochi europei, oro all'Italia

ROMA, 28 GIU - L'Italia ha vinto l'oro ai Giochi europei di Minsk, in Bielorussia. Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Martina Alzini e Letizia Paternoster si sono imposte con il tempo di 4'18"695 nella finale dell'inseguimento a squadre Elite, battendo il quartetto della Gran Bretagna, che ha chiuso in 4'21"173. La Polonia (4'25"906) ha completato il podio continentale, dopo avere battuto le padrone di casa della Bielorussia nella finale che metteva in palio le medaglie di bronzo. Il cammino delle azzurre si era aperto ieri con la miglior prestazione in qualifica: 4'20"108. Poi, al primo turno, l'Italia aveva dominato la sfida alla Bielorussia (4'23"725 contro 4'26"842).