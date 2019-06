Libere Assen, Iannone 6/o con l'Aprilia

ROMA, 28 GIU - Cresce la confidenza tra Andrea Iannone e la sua Aprilia RS-GP. Nella prima giornata di prove ad Assen, il pilota abruzzese ha chiuso con il sesto tempo in 1'33".355, a circa sette decimi dal primo. E' il miglior piazzamento di giornata di Iannone Andrea sulla RS-GP e arriva al termine di due turni nei quali il pilota italiano ha subito trovato un buon feeling. Si è rivisto in sella Aleix Espargaró. Il pilota catalano è tornato in pista a meno di due settimane dall'incidente di Barcellona che gli ha lasciato in eredità due fratture alla gamba sinistra. A complicare le cose una caduta in Fp1. In queste condizioni il tempo di 1'34"537 - che vale ad Aleix la provvisoria 19/a posizione - è per l'Aprilia da valutarsi molto positivamente.