Snai, semifinale mondiale Italia a 2,35

ROMA, 28 GIU - L'Italia è chiamata a un'altra dura prova nel Mondiale di calcio femminile. Nei quarti di finale le ragazze di Milena Bertolini affronteranno l'Olanda che parte un passo avanti nelle valutazioni degli analisti SNAI. Le Oranje sono favorite nella sfida di domani: il loro successo vale 2,15, il colpo delle azzurre è dato invece a 3,50, mentre pagherebbe 3,30 il pareggio. Distanze più ravvicinate, invece, nella scommessa secca su chi andrà avanti: Olanda a 1,55, Italia a 2,35 per la semifinale, che sarebbe il miglior risultato di sempre a un mondiale. Sul tabellone SNAI è probabile l'ipotesi di una gara contratta, con meno di tre marcature complessive: l'Under viaggia a 1,70. Le principali indiziate per i gol sono nell'Italia Cristiana Girelli, data a 3,25 per il quarto centro. Ha tre reti anche Aurora Galli, che partirà probabilmente dalla panchina e vale 7,25. Tra le Oranje, invece, le più pericolose sono Vivianne Miedema e Lieke Martens date rispettivamente a 2,75 e 3,25 per un gol.