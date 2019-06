Milan: dobbiamo accettare le sanzioni

MILANO, 28 GIU - "Pur nella profonda amarezza per il fatto che i nostri tifosi non potranno seguire la propria squadra nella prossima Europa League, il club riconosce e rispetta il Financial Fair Play. AC Milan prende atto che non c'è altra via che accettare le sanzioni per poter intraprendere un percorso di ritorno al pieno rispetto delle regole". Lo afferma il Milan in una nota.