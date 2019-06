Moto2, Lowes beffa Baldassari ad Assen

ROMA, 28 GIU - Il britannico Sam Lowes è stato il più veloce nelle prime prove libere di Moto2 sul circuito di Assen dove domenica si correrà il gran premio d'Olanda. Lowes ha chiuso la sua performance in 1:38.151 superando di appena 6 millesimi di secondo, quindi pochi cm, Lorenzo Baldassarri. Terzo miglior tempo per il tedesco della Yamaha Jonas Folger anche lui attaccato ai primi due, con un ritardo su Lowes di appena 48 millesimi. Quinto tempo per il leader della classifica mondiale Alex Marquez, in ritardo di 85 millesimi. Nono tempo per l'altro italiano Fabio Di Giannantonio, in ritardo di 186 millesimi. Caduta spettacolare e ricovero in ospedale per accertamenti, per il pilota indonesiano Dimas Pratama.