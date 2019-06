Motogp, Quartararo domina prime libere

ROMA, 28 GIU - Il pilota francese Fabio Quartararo, in sella a una Yamaha non ufficiale, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere della Motogp sul circuito di Assen, dove domenica si correrà il gran premio di Olanda. Quartararo ha fatto il miglior tempo in 1:33.909, staccando di soli 77 millesimi Maverick Vinales su Yamaha, e di 260 millesimi Danilo Petrucci in sella alla Ducati che non ha risentito affatto della brutta caduta occorsa alla curva 14, dove ha danneggiato la moto. Il campione del mondo in carica Marc Marquez, su Honda, ha fatto il sesto tempo e ha chiuso la prima sessione di libere a 613 millesimi da Quartararo. Mattinata da dimenticare per Valentino Rossi, che è stato a lungo in difficoltà, quasi sempre nell'ultima posizione e solo nel finale ha avuto un guizzo che gli ha consentito di chiudere con il 12mo tempo a 837 millesimi dal francese.