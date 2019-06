Motogp, Assen, incidente a Lorenzo

ROMA, 28 GIU - E' stato portato via in ambulanza il pilota spagnolo Jorge Lorenzo caduto alla curva 7 del circuito di Assen nei minuti finali della prima sessione di prove libere, in vista del gp d'Olanda che si correrà domenica. Lo spagnolo della Honda ha preso un duro colpo alla schiena, e per precauzione è stato portato in ospedale. Pochi minuti prima era finito sull'asfalto, a oltre 200 kmh, Danilo Petrucci. Il pilota italiano della Ducati è uscito alla curva 14 e la sua moto si è schiantata. Il giovane ternano è tornato ai box e nel giro di un paio di minuti è rientrato nuovamente in pista. Un altro incidente ha avuto per protagonista Aleix Espargarò, in sella ad una Aprilia e reduce dall'infortunio subito a Barcellona. Lo spagnolo è caduto alla curva 5, anche lui si è rialzato subito benchè dolorante alla gamba sinistra e si è diretto ai box.