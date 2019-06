Mondiali donne:Inghilterra in semifinale

ROMA, 27 GIU - L'Inghilterra batte 3-0 la Norvegia e si qualifica per le semifinali dei mondiali di calcio femminile in corso in Francia. Le ragazze allenate da Phil Neville, il prossimo 2 luglio si giocheranno l'accesso alla finale con la vincente di Francia-Stati Uniti. Sotto lo sguardo di David Beckham e della figlia Harper, spettatori d'eccezione a Le Havre, l'Inghilterra ha dominato l'incontro contro la nazionale scandinava. Decisive le reti di Scott, White e Bronze. Soddisfatto Phil Neville: "siamo dove volevamo essere e stasera si è visto che Lucy Bronze è la miglior giocatrice del mondo - le parole del tecnico inglese -non c'è nessuno come lei ed io sono onorato di allenarla. Non ci interessa contro chi giocheremo la semifinale, andiamo a Lione per giocarci la nostra grande occasione".