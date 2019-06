Idea Nainggolan per Mazzarri

TORINO, 27 GIU - In attesa dell'eventuale ripescaggio in Europa League, il Torino mette a punto le sue strategie di mercato dopo l'addio del ds Petrachi. Nelle ultime ore è insistente la voce che vorrebbe Torino e Inter vicine all'accordo per il trasferimento sotto la Mole di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, qualche intemperanza ma mezzi tecnici e atletici fuori dal comune, non rientra nei piani di Antonio Conte e si inserirebbe alla perfezione nel 3-5-2 di Mazzarri. I nerazzurri, che devono snellire la rosa e incassare prima del 30 giugno, sarebbero disposti a cedere il giocatore anche in prestito e a pagare metà ingaggio. Il centrocampista belga, classe 1988, sarebbe un innesto di qualità in chiave Europa League, nel caso in cui il Torino venisse ripescato, e permetterebbe alla squadra granata di fare il salto di qualità anche in campionato.