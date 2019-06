Mondiali "Entusiasmo duri anche dopo "

ROMA, 27 GIU - "Il messaggio delle azzurre al mondiale è di grande entusiasmo per tutto il calcio italiano. Abbiamo sempre concentrato le nostre energie su questo mondo, non corriamo però il rischio di farci abbagliare dai momenti, basta poco poi per distruggere quanto costruito. Questo è il momento dell'entusiasmo e delle rivendicazioni legittime. Mi preoccupa più che diventi un fenomeno di moda, di esaltazione, che poi si esaurisce con una competizione sportiva". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina. "Abbiamo per questo costituito un tavolo di lavoro per programmare. Ci poniamo così il tema della prospettiva del calcio femminile - ha aggiunto il presidente federale - Non possiamo scindere la tutela delle professionalità e il nuovo status delle ragazze confondendo con un principio di sostenibilità. Con il governo abbiamo lavorato su un emendamento che prevede la defiscalizzazione per il campionato di Serie C maschile e per il campionato professionistico di Serie A femminile".