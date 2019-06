Protocollo Lega Navale-Senior Italia

ROMA, 27 GIU - E' stato siglato il protocollo d'intesa tra la Lega Navale Italiana e Senior Italia Cultura Sport. Ad apporre la firma Maurizio Gemignani (Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana) e Agostino Mattera (Presidente Nazionale di Senior Italia Cultura Sport). Il protocollo consentirà a tutte le strutture nazionali dei due enti di usufruire e sviluppare iniziative condivise e di prendere parte a tutte le attività sportive e sociali dei due enti. "Questa firma segna l'avvio della fase attuativa di un progetto - ha dichiarato Gemignani - che vedrà le strutture periferiche della Lega Navale Italia ed i soci di Senior Italia Cultura Sport interagire per una serie di obiettivi: far conoscere e diffondere la cultura e l'amore per il mare". "Questa collaborazione - ha dichiarato Mattera - è ritenuta prioritaria e ambiziosa dalla nostra associazione, visto il prestigio della Lega Navale Italiana".